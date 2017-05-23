Акцизные марки для сигарет подорожали на 50 рублей

Стоимость специальной марки для маркировки табачной продукции увеличена со 150 до 200 рублей за тысячу штук. Об этом говорится в постановлении правительства России от 20 мая, опубликованном на портале правовой информации.

При этом стоимость марки не включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС), но учитывает расходы, связанные с ее изготовлением, хранением у изготовителя и доставкой в территориальные налоговые органы.

Как напоминает ТАСС, стоимость марки не менялась с 2010 года, когда произошел переход на акцизные марки нового образца.

В конце минувшего года директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что в 2017 году сигареты подорожают на 10 процентов в связи с увеличением акциза на табак, а через три года цена вырастет на 27 процентов.