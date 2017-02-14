В Общественной палате назвали минимальную цену легальной пачки сигарет

Предложение закрепить минимальную цену пачки сигарет на уровне в 65 рублей является спорным. Об этом заявил член Общественной палаты России (ОП) Султан Хамзаев, передает РИА Новости. По его мнению, стоимость легальной пачки сигарет не может быть такой низкой.

«Это спорное предложение, честно скажу (…). И минимальная цена, мы делали анализ, ну не меньше 90 рублей. Меньше просто нет, и оно не может быть, потому что просто само сырье не может меньше стоить. Поэтому это предложение, в основе, конечно, лоббистское. И эта идея не новая, не самая свежая», — сказал Хамзаев.

Он считает, что установка минимальной цены на пачку сигарет в 62-65 рублей поспособствует снижению акцизных ставок на табак, чего допускать не следует.

«Я считаю, что акцизные ставки на табак надо только повышать, не потому, что мы вот такие драконовские меры поддерживаем, а потому, что это реалии современного дня», — пояснил Хамзаев.

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По его словам, речь сегодня нужно вести о том, чтобы крупные табачные корпорации были обязаны выплачивать львиную долю своей прибыли в бюджет страны. «Я это называю "налогом на здоровье"», — отметил он.

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Днем ранее СМИ сообщили, что эксперты Общественной палаты в своем отзыве на антитабачную концепцию Минздрава предложили установить минимальную цену пачки сигарет в пределах 62-65 рублей. В настоящее время минимум не установлен.

В конце минувшего года директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что в 2017 году сигареты подорожают на 10 процентов в связи с увеличением акциза на табак, а через три года цена вырастет на 27 процентов.