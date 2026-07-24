Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:41, 24 июля 2026Наука и техника

Главную опасность старых смартфонов объяснили

BGR: Пользоваться смартфоном, который не получает обновлений и патчей, небезопасно
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Пользоваться смартфоном, который перестал получать обновления, опасно. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты рассказали, что чаще всего хакеры атакуют телефоны и компьютеры, которые не имеют актуальной версии операционной системы (ОС). Они объяснили, что старые устройства, не получающие обновления безопасности, гораздо проще взломать из-за появления новых уязвимостей и вирусов. В этом заключается главная опасность неподдерживаемых производителем телефонов.

В качестве примера специалисты вспомнили об атаках Coruna и DarkSword, которые в 2024 году были нацелены на пользователей iPhone на базе старых версий операционных систем (ОС) — начиная с iOS 13 и заканчивая iOS 16. Девайс, работающие на iOS 17 и более новых прошивках, были защищены от взлома. Или появившаяся в 2016 году уязвимость Stagefright, которая просто позволяла получать контроль над старыми Android-устройствами — защиту ОС ломали с помощью одного MMS-сообщения.

Пользователей смартфонов призвали не препятствовать процессу автоматического обновления устройства и знать, когда гаджет останется без поддержки.

Ранее авторы издания BGR призвали не устанавливать на iPhone бета-версию iOS 27. Они пояснили, что ранние версии ОС обычно содержат ошибки и уязвимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Украина нанесла ракетный удар по российскому предприятию в 1300 километрах от границы
    Стало известно о ситуации с лазерным оружием у ВСУ
    В СК объяснили роль игровых платформ в вербовке молодых россиян для терактов
    Российский турист спас тонущую девочку во время экскурсии в Турции
    Жюри «Оскара» пришло в восторг от «Одиссеи» Кристофера Нолана
    Последствия резкого снижения ключевой ставки оценили
    Москвичей предупредили о надвигающемся циклоне
    Рианна устроила фотосессию в полупрозрачном нижнем белье для собственного бренда
    Босса якудза арестовали за строительство загадочной дороги на горе
    Раскрыт размер взысканной с Фургала компенсации
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok