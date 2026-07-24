Главную опасность старых смартфонов объяснили

BGR: Пользоваться смартфоном, который не получает обновлений и патчей, небезопасно

Пользоваться смартфоном, который перестал получать обновления, опасно. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты рассказали, что чаще всего хакеры атакуют телефоны и компьютеры, которые не имеют актуальной версии операционной системы (ОС). Они объяснили, что старые устройства, не получающие обновления безопасности, гораздо проще взломать из-за появления новых уязвимостей и вирусов. В этом заключается главная опасность неподдерживаемых производителем телефонов.

В качестве примера специалисты вспомнили об атаках Coruna и DarkSword, которые в 2024 году были нацелены на пользователей iPhone на базе старых версий операционных систем (ОС) — начиная с iOS 13 и заканчивая iOS 16. Девайс, работающие на iOS 17 и более новых прошивках, были защищены от взлома. Или появившаяся в 2016 году уязвимость Stagefright, которая просто позволяла получать контроль над старыми Android-устройствами — защиту ОС ломали с помощью одного MMS-сообщения.

Пользователей смартфонов призвали не препятствовать процессу автоматического обновления устройства и знать, когда гаджет останется без поддержки.

Ранее авторы издания BGR призвали не устанавливать на iPhone бета-версию iOS 27. Они пояснили, что ранние версии ОС обычно содержат ошибки и уязвимости.