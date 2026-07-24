Стало известно о неудачной попытке посредничества между США и Ираном

NYT: Иран отклонил предложение США о прекращении огня, переданное премьером Ирака

Иран отклонил предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, переданное Тегерану премьер-министром Ирака Али аль-Заиди после встречи с главой Белого дома в Вашингтоне. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на чиновников.

«Неудачная попытка посредничества произошла на фоне угроз Трампа эскалировать войну и нанести удары по важнейшей инфраструктуре Ирана», — говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп провел переговоры с премьер-министром Ирака Али аль-Заиди 14 июля. Глава Белого дома назвал иракского премьера молодым и красивым.

23 июля Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность возобновления крупных атак против Ирана и даже допускает нанесение новых, более масштабных ударов по Исламской Республике.