Россиянин обвинил врача в неуважении и избил его

В Оренбурге мужчина избил врача за неуважительное общение со знакомой

В Оренбурге по ходатайству следствия суд избрал россиянину меру пресечения в виде подписки о невыезде в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 33-летний подозреваемый приехал в больницу, сопровождая знакомую. Оказавшись на приеме, он поругался с врачом, оскорбил его, а потом избил. После задержания, в ходе допроса он пояснил, что напал на доктора, поскольку ему показалось, что тот общается с его знакомой неуважительно.

Ранее в Братске суд дал 15 лет мужчине, учинившему расправу над фельдшером скорой помощи по дороге в больницу.