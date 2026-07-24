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Силовые структуры
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09:43, 24 июля 2026 (обновлено: 09:47, 24 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин обвинил врача в неуважении и избил его

В Оренбурге мужчина избил врача за неуважительное общение со знакомой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / Globallookpress.com

В Оренбурге по ходатайству следствия суд избрал россиянину меру пресечения в виде подписки о невыезде в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 33-летний подозреваемый приехал в больницу, сопровождая знакомую. Оказавшись на приеме, он поругался с врачом, оскорбил его, а потом избил. После задержания, в ходе допроса он пояснил, что напал на доктора, поскольку ему показалось, что тот общается с его знакомой неуважительно.

Ранее в Братске суд дал 15 лет мужчине, учинившему расправу над фельдшером скорой помощи по дороге в больницу.

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