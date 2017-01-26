Россияне поддержали идею о запрете продавать сигареты родившимся после 2014 года

Более 60 процентов россиян поддержали инициативу Минздрава полностью запретить продажу сигарет тем, кто родился после 2014 года. Об этом сообщает в четверг, 26 января, РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За введение запрета высказался 61 процент респондентов, включая самих курильщиков (от 51 до 59 процентов в разных группах). Против инициативы Минздрава — 36 процентов граждан, в том числе 41 процент мужчин, 44 процента граждан в возрасте 35-44 лет, 43 процента опрошенных предпенсионного возраста и 44 процента жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

«Если мы хотим нового решительного снижения числа курильщиков, необходим новый пакет радикальных мер, одной из которых и стало предложение Минздрава запретить продажу табака всем родившимся после 2014 года. Это предложение, несмотря на свою необычность, сходу получило поддержку больше половины россиян, включая самих курильщиков», — прокомментировал результаты опроса эксперт ВЦИОМ Кирилл Родин.

9 января стало известно, что Минздрав подготовил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу». Документ разработан по поручению министра Вероники Скворцовой и направлен в ряд федеральных ведомств. Основная цель концепции — снижение к 2025 году потребления табака среди населения до 25 процентов. Один из пунктов — запрет на продажу сигарет родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

Минфин не поддержал проект концепции из-за несогласия с предложенным повышением ставок акцизов на сигареты и дополнительными налогами. В свою очередь, в Минюсте заявили, что запрет на продажу сигарет по принципу, предложенному министерством здравоохранения, противоречит конституции и Гражданскому кодексу.