Эксперты оценили антитабачную концепцию Минздрава

Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков Ольга Беклемищева и директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков для телеканала «360» дали оценку «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу», предложенной Минздравом России.

Так, по мнению Беклемищевой, ведомство занимается не своим делом. «Я считаю [инициативу] еще одной блестящей демонстрацией того, как Минздрав занимается не своим делом. Вместо того, чтобы повышать показатели здоровья населения, а также ожидаемую продолжительность жизни, они занимаются всякими тупыми запретами», — считает она.

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Она предположила, что в будущем часть табачного рынка перейдет на нелегальное положение.

В то же время Зыков отметил, что формирование политики снижения спроса на табакокурение — не «российская фантазия», весь мир движется в эту сторону. При этом эксперт подчеркнул, что пункт о запрете продажи сигарет родившимся после 2015 года нельзя рассматривать в отрыве от концепции в целом, так как состоит она из множества мероприятий.

«Главное, что мы должны осознать, что все наши усилия направлены на то, что молодые люди, те, кто сейчас еще дети, чтобы они существовали в атмосфере неприятия курения как нормы жизни», — заявил Зыков, посетовав на табачное лобби, которое, по его словам, будет продолжать дискуссию о нарушении прав курящих. «Табачная промышленность — это враг», — подчеркнул он.

Ранее 9 января в комитете Госдумы по охране здоровья пообещали изучить предложение о запрете продажи табачных изделий родившимся после 2015 года. Однако глава этого комитета Дмитрий Морозов отметил, что инициатива выглядит сырой и требует обсуждения.

Основная цель концепции — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов.