В России задумались о введении экологического налога на сигареты

Минздрав России предлагает ввести экологический налог на сигареты с 2018 года для снижения потребления табака. Такая инициатива содержится в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу», сообщает Rambler News Service. Основная цель концепции — снижение к 2025-му распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов.

«Введение с 2018 года экологического налога на сигареты», — отмечается в документе. Размер налога не раскрывается.

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Повышение цен на сигареты и другие табачные изделия ведет к сокращению числа курильщиков, считают в Минздраве. Согласно концепции, предлагается непрерывное повышение ставок на табачные изделия до уровня налогообложения в европейских странах.

Также с 2017 года предлагается введение налога на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10 процентов от их цены. Полученные средства направят в бюджеты регионов. Кроме того, предусмотрено поэтапное повышение акцизов, согласно которому на конечном этапе (с 2022 года) предлагается ежегодная индексация ставок акциза темпами, опережающими инфляцию.

Ранее 9 января «Известия» сообщили, что Минздрав предложил ввести запрет на продажу табака родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

В октябре эксперты табачной отрасли прогнозировали рост цен на сигареты в 2017 году, если Минфин реализует свою идею индексировать акцизные сборы на табачную продукцию в следующие три года.

2 октября министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что ежегодное повышение акцизных сборов на табачную продукцию в следующие три года составит десять процентов.