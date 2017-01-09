Минздрав предложил обязать курильщиков работать дольше

Министерство здравоохранения России предложило предоставить работодателям возможность увеличивать для курящих сотрудников продолжительность трудового дня. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает RNS со ссылкой на антитабачную концепцию ведомства на 2017–2022 годы.

По желанию нанимателя трудовой день курильщика может быть увеличен пропорционально времени, потраченному им на курение в течение рабочего времени.

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Также концепция предполагает непрерывное повышение цен на табачные изделия до уровня налоговых ставок в европейских странах, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). В частности, предлагается с 2017 года ввести налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10 процентов от цены товара. По мнению Минздрава, повышение цен приведет к сокращению числа курильщиков.

Ранее в понедельник «Известия» сообщили, что Минздрав подготовил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу». Документ разработан по поручению министра Вероники Скворцовой и направлен в ряд федеральных ведомств (это газете подтвердили в Минздраве). Основная цель концепции — снижение к 2025 году распространенности потребления табака среди населения до 25 процентов.