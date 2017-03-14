Минздрав выступил за жесткое регулирование электронных сигарет

В Минздраве заявили, что контроль за оборотом электронных сигарет не должен быть более мягким, чем за обычными. Об этом во вторник, 14 марта, РИА Новости сообщил официальный представитель ведомства Олег Салагай.

«Мы не считаем, что электронные сигареты должны регулироваться более мягко. Они должны регулироваться так же, как регулируются обычные сигареты», — сказал он.

Ранее 14 марта Минздрав отказался от предложения ввести запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года. По информации газеты «Известия», соответствующие поправки внесены в проект разрабатываемой антитабачной концепции. Также из документа изъято положение о конкретных ставках акциза в ближайшие годы и о размере налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами.

В январе Роспотребнадзор призвал ввести законодательное регулирование использования вейпов. В декабре 2016 года Минздрав предлагал ограничить курение электронных сигарет, популярность которых резко возросла после ужесточения антитабачного закона в 2013-2014 годах.