Минздрав отказался запрещать родившимся после 2015 года покупать сигареты

Минздрав России отказался от предложения ввести запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года. Соответствующие поправки внесены министерством в проект разрабатываемой антитабачной концепции. В ближайшее время будет разослана новая версия документа в ведомства для нового согласования, пишет газета «Известия».

Спорное положение осталось, но лишь в декларативной форме: «обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен».

Также из проекта документа изъято положение о конкретных ставках акциза в ближайшие годы и о размере налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами.

Как отмечается, Минздрав переписал проект «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу» с учетом замечаний коллег из других ведомств.

Ранее об антиконституционности запрета продаж сигарет родившимся после 2015 года в своих отзывах на предыдущую версию концепции заявляли Минюст и Минэкономразвития. Чиновники отмечали, что в соответствии с ГК никто не может быть ограничен в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленных законом, а предлагаемый запрет необоснованно ограничит правоспособность граждан, родившихся после 2015 года.

Проект концепции госполитики противодействия табакокурению предусматривает поэтапное увеличение налога на табачные изделия, повышение акцизов до среднеевропейского уровня и введение экологического налога на сигареты. Документ вызвал критику ряда ведомств.