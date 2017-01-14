Роспотребнадзор призвал ввести законодательное регулирование вейпов

Роспотребнадзор призвал ввести законодательное регулирование использования вейпов. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), к которым относятся и вейпы, представляют собой устройства, в которых вместо сжигания табака происходит испарение раствора, содержащего никотин в концентрации от нуля до 4,8 процентов. «Никотин чрезвычайно токсичен. Он действует как нейротоксин, вызывая паралич нервной системы (остановка дыхания, прекращение сердечной деятельности, смерть)», — отмечает Роспотребнадзор, добавив, что в сочетании со смолами это вещество способствует развитию онкологических заболеваний.

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Используемые в ЭСДН растворы содержат и другие химические вещества, некоторые из которых считаются токсичными. Ведомство также обращает внимание, что производители агрессивно продвигают устройства для вейпинга. Они иногда позиционируются как средство никотинозаместительной терапии, однако фактически могут способствовать распространению зависимости. Например, эти устройства очень популярны среди подростков.

В сообщении Роспотребнадзора также приводится позиция Всемирной организации здравоохранения: эксперты ВОЗ установили, что в продукции некоторых брендов уровень содержания вызывающих рак веществ, в частности формальдегида, столь же высок, как и в дыме сигарет. Организация уже предлагала рассмотреть возможность запрета или регулирования ЭСДН.

В декабре 2016-го Минздрав предлагал ввести ограничения на курение электронных сигарет, популярность которых резко возросла после ужесточения антитабачного закона в 2013-2014 годах.