Вейпы задумали приравнять к сигаретам

Роспотребнадзор предлагает включить парогенераторы (вейпы) в законопроект, который приравнивает электронные сигареты и кальян к табаку. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня на площадке Государственной Думы рассматривается законопроект, который мы горячо поддержали, и мы туда предложили внести изменения для того, чтобы такие устройства — парогенераторы — были внесены», — сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Документ, о котором она говорит, распространяет на электронные сигареты и кальян все запреты, действующие в отношении табака. Законопроект внесен в Госдуму в марте.

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Вводятся понятия «электронное курительное изделие» и «кальян», устанавливаются ограничения их использования в ряде мест, а также предусматривается ответственность за вовлечение детей в курение. За нарушения предусмотрено наказание в виде штрафа до трех тысяч рублей.

В документе также идет речь о запрете на продажу электронных сигарет и кальянов несовершеннолетним. За несоблюдение ограничений в сфере торговли на должностных и юридических лиц предлагается налагать штрафы.

Популярность электронных сигарет и вейпов резко возросла после ужесточения антитабачного закона в 2013-2014 годах.