У девушки в минском метро взорвался вейп

У входа на станцию «Площадь Победы» минского метрополитена у одной из пассажирок взорвался аккумулятор электронной сигареты, лежавшей в рюкзаке. Об этом сообщает портал Telegraf.by со ссылкой на представителей подземки.

Инцидент произошел вечером в четверг, 13 июля. Аккумулятор самовоспламенился, девушка отбросила рюкзак в сторону. Подбежавший сотрудник милиции затушил огонь.

В январе 2017 года житель американского штата Айдахо пострадал от электронной сигареты, которая взорвалась у него во рту. В результате мужчина лишился семи зубов, получил ожоги лица второй степени и другие ранения полости рта.