Сенаторы внесли в Госдуму законопроект о запрете курения у подъездов и в лифтах

На рассмотрение Госдумы внесен проект поправок к антитабачному закону, предполагающих введение запрета на курение в лифтах, помещениях общего пользования и в 10-метровой зоне от входа в многоквартирные дома. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

«Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин», — отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.

По словам сенаторов, курильщики «просто не задумываются о неудобствах, которые причиняют другим гражданам». Между тем «дети, пожилые граждане и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома».

Ранее, 2 июня, сообщалось, что Минздрав в новой версии антитабачной кампании ведомства выступил за запрет государственной поддержки фильмов, содержащих сцены курения. В том же стратегическом документе в перспективе предусмотрены запреты на курение вейпов и электронных сигарет в общественных местах.

В апреле международная группа ученых представила рейтинг смертности от курения, в котором Россия заняла четвертую позицию. По общему числу курящих страна занимает пятое место, следуя за Китаем, Индией, Индонезией и США. В целом более чем 1 из 10 случаев смертей во всем мире связаны с этой негативной привычкой.