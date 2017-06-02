Минздрав потребовал запретить господдержку фильмов с курением

Министерство здравоохранения России призвало запретить государственную поддержку кинолент, в которых присутствуют сцены курения и демонстрируются табачные изделия. Об этом говорится в новой версии антитабачной концепции ведомства, пишет газета «Известия» в пятницу, 2 июня.

«Сигареты — это наркотик, а государство должно быть последовательным и не поддерживать фильмы с продвижением табачных изделий. Если положительный герой на экране курит, то зрители, особенно дети и подростки, копируют его», — заявил член координационного совета по борьбе с курением при Минздраве Алексей Шабашов.

Режиссер и глава студии «Мосфильм» Карен Шахназаров, в свою очередь, отметил, что в остальном мире с курением не борются через запреты в кино: «Наивно представлять, что это связано между собой».

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова объяснила ТАСС инициативу ведомства. По ее словам, государству нужно предоставить право ограничивать использование курения как художественного приема в кинематографе. «Если фильм имеет государственную поддержку, в том числе финансовую поддержку, то государство имеет право требовать от автора самовыражаться каким-то другим путем», — подчеркнула она.

Скворцова отметила, что курение в кино ассоциируется с тревогой и переживанием. «Можно донести те же самые эмоции до зрителя другими путями», — заявила глава Минздрава.

В России с 2013 года ограничена реклама табачных изделий. Демонстрация курения в кинематографе законом пока не запрещено.