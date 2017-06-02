России разрешили снимать совместные c Индией национальные фильмы

Председатель правительства России Дмитрий Медведев одобрил проект Министерства культуры о создании кинокартин совместно с Индией. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров в пятницу, 2 июня.

Отмечается, что лентам коллективного производства будет присваиваться статус «национального фильма». «Заключение соглашения обусловлено тем, что Индия — одна из крупнейших кинопроизводящих стран азиатского региона», — указывается на сайте правительства.

В кабмине считают, что «соглашение позволит расширить прокатные возможности фильмов российско-индийского производства и будет способствовать развитию» отечественного кинематографа.

Подобные соглашения Россия уже заключила с Канадой, Италией, Болгарией, Германией и странами СНГ.