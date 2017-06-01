«Союзмультфильм» снимет 30 новых серий «Простоквашино» до 2020 года

«Союзмультфильм» планирует снять несколько десятков новых эпизодов, которые станут продолжением серии анимационных лент «Трое из Простоквашино». Об этом в четверг, 1 июня, «Интерфакс» сообщили в пресс-службе студии.

«В период с 2018 по 2020 год в свет выйдет 30 серий мультфильма о деревне Простоквашино и ее героях. Исключительные права на новые аудиовизуальные произведения и их элементы будут принадлежать "Союзмультфильму"», — рассказали в пресс-службе.

Мультфильм будет выполнен в смешанной технике, комбинирующей 2D- и 3D-изображения. Длительность каждого эпизода составит шесть с половиной минут.

Генеральным продюсером проекта назначена Алена Оятьева, а художественным руководителем — Елена Чернова. Креативным продюсером и шеф-редактором выступит Маргарита Брусницина.

«Задача нового проекта — показать, как изменилось "Простоквашино" вместе со страной, все-таки прошло 20 лет, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей, которые говорят о вечных ценностях, таких как семья, дом, забота о близких», — сказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Ранее в четверг сообщалось, что киностудия договорилась с компанией Danone о финансировании продолжения серии «Простоквашино».