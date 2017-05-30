В Воронеже сняли продолжение «Котенка с улицы Лизюкова» в 3D

Воронежские мультипликаторы создали продолжение мультфильма «Котенок с улицы Лизюкова». Об этом во вторник, 30 мая, ТАСС рассказал исполнительный продюсер студии анимации Wizart Animation Владимир Николаев.

«Работа над второй частью "Котенка с улицы Лизюкова" закончена. Воронежские мультипликаторы совместно с "Союзмультфильмом" сняли 12-минутную серию в формате 3D», — сообщил он.

В картине покажут узнаваемые места Воронежа — в частности, Адмиралтейскую площадь, Воронежский госуниверситет и корабль «Гото Предестинация».

Оригинальный девятиминутный мультфильм вышел в 1988 году. Режиссером выступил Вячеслав Котеночкин. По сюжету, котенок по кличке Василий превращается в бегемота и попадает в Африку, но мечтает вернуться в Воронеж.

В 1992 году была опубликована книга по мотивам ленты.