Правление «Союзмультфильма» возглавит бывший директор «СТС Медиа» Юлиана Слащева

Бывший генеральный директор холдинга «СТС Медиа» Юлиана Слащева возглавила правление киностудии «Союзмультфильм». Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает ТАСС.

«Приказ о назначении Юлианы Слащевой председателем правления киностудии подписан», — рассказали агентству в пресс-службе Министерства культуры России.

В состав руководства также вошли член правления Ассоциации анимационного кино Антон Гришин, продюсеры Николай Маковский, Мария Смирнова и Борис Машковцев и финансовый консультант Ольга Леонтьева.

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В задачи Слащевой на новом посту «войдут стратегия и развитие киностудии, а также создание на ее базе Дома российской анимации, своеобразного технопарка для анимационных специалистов и небольших студий, который будет создавать и развивать новые анимационные проекты, предоставлять техническую, юридическую помощь анимационным студиям, а также помогать им с продвижением проектов как в России, так и за рубежом», пояснили в «Союзмультфильме».

В апреле пост директора студии покинул Андрей Добрунов, работавший с 2014 года. Исполняющим обязанности директора был назначен Глеб Давыдов.