«Союзмультфильм» начнет снимать полнометражные ленты

Студия «Союзмультфильм» собирается в 2017 году снять шесть анимационных сериалов и два полных метра. Об этом сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева, передает «Интерфакс».

Соответствующие заявки на поддержку проектов будут поданы в Министерство культуры России и Фонд кино.

«В этом году мы сохраним и разовьем и будем продвигать направление авторской анимации. Я возвращаю на студию Михаила Алдашина, который будет заниматься авторской анимацией, молодыми режиссерами и студенческими работами», — отметила Слащева. Она добавила, что студия откроет курсы повышения квалификации для выпускников колледжа при ВГИКе и 60-го театрального колледжа.

«Союзмультфильм» — крупнейшая советская и российская государственная студия анимационных фильмов. Она была создана в Москве в 1936 году. В ее фонде такие мультипликационные ленты, как «Каникулы Бонифация», «Ежик в тумане», «Жил-был пес» и «Тайна третьей планеты».