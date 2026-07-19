Россиянка с трехмесячной дочерью пропали в Иркутском районе

В Иркутском районе пропали мать Юлия Дудалева с трехмесячной дочерью Валерией

Россиянка Юлия Дудалева с трехмесячной дочерью Валерией пропали в Иркутском районе. Подробности публикует Telegram-канал «Babr Mash».

Уточняется, что 34-летняя женщина ушла из дома с ребенком на улице Степной в поселке Пивовариха. С тех пор родные не могут с ней связаться.

По данным издания, женщина была одета в зеленые брюки, пиджак и серебристые босоножки. «Если вы видели или знаете что-либо о пропавших, звоните 102», — говорится в сообщении.

Ранее в июле россиянка с маленькой дочерью зашли в поликлинику и пропали. В Ханты-Мансийском автономном округе женщина с дочерью 12 часов просидели в заблокированном лифте поликлиники поселка Белый Яр.