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14:05, 19 июля 2026Россия

Россиянка с трехмесячной дочерью пропали в Иркутском районе

В Иркутском районе пропали мать Юлия Дудалева с трехмесячной дочерью Валерией
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россиянка Юлия Дудалева с трехмесячной дочерью Валерией пропали в Иркутском районе. Подробности публикует Telegram-канал «Babr Mash».

Уточняется, что 34-летняя женщина ушла из дома с ребенком на улице Степной в поселке Пивовариха. С тех пор родные не могут с ней связаться.

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По данным издания, женщина была одета в зеленые брюки, пиджак и серебристые босоножки. «Если вы видели или знаете что-либо о пропавших, звоните 102», — говорится в сообщении.

Ранее в июле россиянка с маленькой дочерью зашли в поликлинику и пропали. В Ханты-Мансийском автономном округе женщина с дочерью 12 часов просидели в заблокированном лифте поликлиники поселка Белый Яр.

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