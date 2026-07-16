Россиянка с маленькой дочерью зашли в поликлинику и пропали

В ХМАО женщина с дочерью на 12 часов застряли в лифте поликлиники

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) женщина с дочерью 12 часов просидели в заблокированном лифте поликлиники поселка Белый Яр. Об этом сообщило региональное МВД.

Как рассказали в ведомстве, в полицию обратился супруг россиянки. По словам мужчины, члены его семьи ушли в медучреждение и пропали, перестав выходить на связь. В ходе проверки полицейские обнаружили автомобиль женщины. Кроме того, по записям камер наблюдения удалось выяснить, что мать с дочерью зашли в поликлинику, но обратно не выходили.

Оказалось, что причиной исчезновения россиян стал неисправный лифт, в котором они находились 12 часов в темноте без воды и вентиляции. Прибывшие на место спасатели вызволили их и передали медикам. Здоровью женщины и ребенка ничего не угрожает.

Ранее житель Екатеринбурга исчез перед вылетом в отпуск. 14 июня 45-летний россиянин вышел из дома, сел в такси и направился в аэропорт, где его ждали родственники. Однако до места назначения он так и не доехал.