Российская теннисистка вышла замуж за своего тренера

Российская теннисистка Самсонова сыграла свадьбу с итальянцем Алессандро Думитраке

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж за своего тренера, итальянца Алессандро Думитраке. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Церемония бракосочетания прошла в Италии. Самсонова опубликовала фотографии в свадебном платье из Рима.

В декабре 2025 года пара объявила о помолвке. Самсонова и Думитраке работают вместе и состоят в отношениях с 2020 года.

Людмила Самсонова занимает 69-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру россиянка выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде, а также стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

В 2024 году стало известно о желании Самсоновой сменить гражданство на итальянское. Теннисистке не удалось это сделать.