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13:56, 19 июля 2026Спорт

Российская теннисистка вышла замуж за своего тренера

Российская теннисистка Самсонова сыграла свадьбу с итальянцем Алессандро Думитраке
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: @lyuda_samsonova_ / @brokkiiiy

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла замуж за своего тренера, итальянца Алессандро Думитраке. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Церемония бракосочетания прошла в Италии. Самсонова опубликовала фотографии в свадебном платье из Рима.

В декабре 2025 года пара объявила о помолвке. Самсонова и Думитраке работают вместе и состоят в отношениях с 2020 года.

Людмила Самсонова занимает 69-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За карьеру россиянка выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде, а также стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России.

В 2024 году стало известно о желании Самсоновой сменить гражданство на итальянское. Теннисистке не удалось это сделать.

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