Тарпищев: россиянка Самсонова не сможет сменить гражданство на итальянское

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев опроверг возможную смену гражданства российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Его слова приводит Sport24.

Тарпищев заявил, что Самсонова, являющаяся 15-й ракеткой мира, уже не может сменить спортивное гражданство на итальянское. «Потому что по положению Кубка Дэвиса и Кубка Федерации (Кубка Билли Джин Кинг), если ты уже один раз сыграл за страну, то за любую другую страну уже играть не можешь», — объяснил он.

Ранее несколько российских теннисисток перешли в другие сборные. Элина Аванесян начала представлять Армению, а Варвара Грачева теперь выступает под флагом Франции.

Российские теннисисты продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. При этом они отстранены от участия в международных командных турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).