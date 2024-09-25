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14:50, 25 сентября 2024Спорт

Тарпищев опроверг возможную смену гражданства российской теннисисткой

Тарпищев: россиянка Самсонова не сможет сменить гражданство на итальянское

Фото: Robert Deutsch / USA TODAY Sports / Reuters

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев опроверг возможную смену гражданства российской теннисисткой Людмилой Самсоновой. Его слова приводит Sport24.

Тарпищев заявил, что Самсонова, являющаяся 15-й ракеткой мира, уже не может сменить спортивное гражданство на итальянское. «Потому что по положению Кубка Дэвиса и Кубка Федерации (Кубка Билли Джин Кинг), если ты уже один раз сыграл за страну, то за любую другую страну уже играть не можешь», — объяснил он.

Ранее несколько российских теннисисток перешли в другие сборные. Элина Аванесян начала представлять Армению, а Варвара Грачева теперь выступает под флагом Франции.

Российские теннисисты продолжают выступления на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. При этом они отстранены от участия в международных командных турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

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      Дарья Коршунова
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