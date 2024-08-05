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10:49, 5 августа 2024Спорт

WTA поменяла спортивное гражданство российской теннисистки

WTA поменяла спортивное гражданство российской теннисистки Аванесян на армянское

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Женская теннисная ассоциация (WTA) на своем сайте сменила спортивное гражданство теннисистки Элины Аванесян с российского на армянское.

В профиле спортсменки появился флаг Армении. При этом рядом с ним осталась надпись «Россия».

О намерении Аванесян сменить флаг стало известно в начале июня. Для этого спортсменка должна была получить гражданство Армении.

В обновленном рейтинге WTA Аванесян занимает 58-е место. Это наивысшая позиция в карьере 21-летней теннисистки. Лучшим результатом спортсменки на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции в 2023 и 2024 годах.

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