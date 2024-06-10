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15:43, 10 июня 2024Спорт

Российская теннисистка собралась выступать за Армению

Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Элина Аванесян

Элина Аванесян . Фото: VCG / Visual China Group / ТАСС

Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за сборную Армении. Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

По его словам, пока переход официально не оформлен. «Мы ждем получения спортсменкой гражданства Армении», — заявил Гилоян.

Аванесян занимает 78-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На завершившемся «Ролан Гаррос» 21-летняя уроженка Пятигорска дошла до четвертого круга.

28 мая комментатор Дмитрий Губерниев объяснил смену гражданства российскими спортсменами их желанием выступать на международных соревнованиях. «Я думал, процесс смены спортивного гражданства будет более активным, — отметил журналист.

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      Алексей Гусев
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