Российская теннисистка собралась выступать за Армению

Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению

Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за сборную Армении. Об этом «Арменпресс» сообщил заместитель главы Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян.

По его словам, пока переход официально не оформлен. «Мы ждем получения спортсменкой гражданства Армении», — заявил Гилоян.

Аванесян занимает 78-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На завершившемся «Ролан Гаррос» 21-летняя уроженка Пятигорска дошла до четвертого круга.

28 мая комментатор Дмитрий Губерниев объяснил смену гражданства российскими спортсменами их желанием выступать на международных соревнованиях. «Я думал, процесс смены спортивного гражданства будет более активным, — отметил журналист.

