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14:29, 28 мая 2024Спорт

Губерниев назвал необратимым процессом смену гражданства спортсменами из России

Комментатор Губерниев: смена гражданства спортсменами — необратимый процесс

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российские спортсмены хотят выступать на международных соревнованиях, готовиться к Олимпиаде, заявил в разговоре с «Лентой.ру» комментатор Дмитрий Губерниев По этой причине, как бы страна ни стремилась сохранить своих спортсменов, смена гражданства многими профессионалами необратима, считает он.

«Я думал, процесс смены спортивного гражданства будет более активным, — отметил Губерниев. — Уже три чемпионата мира по хоккею прошли без россиян, два с половиной сезона зимних видов спорта. Здорово, что соревнования у нас все же проводятся, что создаются условия, что люди имеют возможность зарабатывать и верят в лучшее. Мы делаем максимум, чтобы сохранить спортсменов, но смена гражданства — процесс необратимый».

Комментатор напомнил, что фигурное катание — крайне конкурентный вид спорта, потому стремление спортсменов любыми путями продолжить выступать на международных соревнованиях нормально и объяснимо.

«У нас много хороших фигуристов, и я могу только пожелать им удачи. Они сами имеют право выбирать, где жить, где работать. Чинить какие-то препоны в этом, с моей точки зрения, нецелесообразно. Фигурное катание у нас сильное, люди хотят и выступать на чемпионате Европы, и готовиться к Олимпиаде, которая находится под очень большим вопросом», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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      Наталия Белова
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