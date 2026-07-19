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14:03, 19 июля 2026Ценности

Модель с витилиго в прозрачном наряде пришла в ресторан

Канадская супермодель с витилиго Винни Харлоу в откровенном наряде пришла в ресторан
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу в откровенном наряде вышла в свет. Материал публикует Daily Mail.

31-летняя манекенщица с витилиго посетила ресторан Chez Margaux в Нью-Йорке. Она предстала перед камерами в прозрачном красном комбинезоне с черными полосами, кардигане и солнцезащитном козырьке.

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При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженную грудь.

Ранее в июле одна из самых красивых женщин в мире, американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой вышла в свет в прозрачном платье.

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