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09:12, 9 июля 2026Ценности

Одна из самых красивых женщин в мире вышла в свет в прозрачном платье

Актриса Аня Тейлор-Джой пришла на презентацию в откровенном виде
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jed Cullen / Dave Benett / Getty images

Одна из самых красивых женщин в мире, американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой вышла в свет в откровенном виде. Материал приводит Daily Mail.

30-летняя артистка посетила публичную фотосессию, посвященную сериалу «Лаки», в котором исполнила главную роль. Она выбрала для презентации платье-комбинацию с прозрачным кружевным верхом и голубым подолом бренда Tom Ford. На официальном сайте марки стоимость данного предмета гардероба составляет 9980 долларов (примерно 770 тысяч рублей).

При этом звезда сериала «Ход королевы» отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав обнаженный бюст.

В июле 2024 года британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал Аню Тейлор-Джой самой красивой женщиной в мире, опираясь на правило золотого сечения.

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