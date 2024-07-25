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13:18, 25 июля 2024Ценности

Названа самая красивая женщина в мире

The Sun: актриса Аня Тейлор-Джой стала самой красивой женщиной в мире
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский пластический хирург Джулиан де Сильва назвал самую красивую женщину в мире. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

Ею стала американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой. «Она стала явным победителем, когда все элементы лица были измерены на предмет физического совершенства», — заявил медик.

Так, специалист соотнес лицо звезды сериала «Ход королевы» с правилом золотого сечения. Оказалось, что его пропорции на 94,66 процента близки к совершенству. «У нее был самый высокий общий показатель положения глаз — 98,9 процента, что всего на 1,1 процента меньше идеала», — пояснил он и уточнил, что актриса получила также наивысшую оценку за положение и форму бровей.

Помимо Тейлор-Джой, которая заняла первое место в рейтинге самых красивых женщин в мире, де Сильва проанализировал внешность других знаменитостей. Так, вторую позицию заняла актриса Зендея (94,37), третью — супермодель Белла Хадид (94,35), а четвертую — актриса Марго Робби (92,67). Пятое место в рейтинге досталось актрисе Сон Хе Ге (92,67).

В мае ортопед Мэрион Яу назвала знаменитых женщин с самыми красивыми ногами. Тогда первой стала жена принца Гарри Меган Маркл.

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      Мария Винар
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