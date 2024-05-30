Названы знаменитые женщины с самыми красивыми ногами

Ортопед Яу: жена принца Гарри Меган Маркл имеет самые красивые ноги в мире

Ортопед Мэрион Яу назвала знаменитых женщин с самыми красивыми ногами. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

При анализе внешности звезд врач руководствовалась методом золотого сечения. Так, на первом месте оказалась жена принца Гарри, актриса Меган Маркл. «Длина свода ее ног соответствует 97 процентам по золотому сечению, что является самым высоким показателем. Можно сказать, что она имеет королевские ноги!» — отметила Яу.

На второй позиции расположилась актриса Эмма Уотсон (91), а на третьей — телезвезда Ким Кардашьян (89). Четвертое место было отдано звезде фильмов «Черный лебедь» и «Секс по дружбе» Миле Кунис (88). «Удивительно, что Мила заняла четвертое место. Ее ноги невероятно красивы. Она набрала самый высокий результат при анализе передней части стопы, но общие параметры по золотому сечению опустили ее до почетного четвертого места», — пояснила специалист.

В своем рейтинге Яу также упомянула телеведущую Холли Уиллоби (84), блогершу Молли-Мэй Хейг (81) и актрису Мишель Киган (80). Последнее место досталось актрисе и телезвезде Жаклин Джосса (79).

В январе хирурги Рахна Мурти и Джонатан Рос назвали знаменитых женщин с самым красивым носом.