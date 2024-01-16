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19:17, 16 января 2024Ценности

Названа знаменитая женщина с самым идеальным носом

Ариана Гранде

Ариана Гранде. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Хирурги Рахна Мурти и Джонатан Рос назвали знаменитых женщин с самым идеальным носом. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

При анализе внешности звезд врачи учитывали ширину ноздрей, расстояние от зоны переносицы до бровей, а также ширину и длину самого носа. «Все эти носы почти идеальны. Их соотношение составляет от 75 до 90 процентов от божественного соотношения», — заявили они.

Так, на первом месте оказалась певица Ариана Гранде. По мнению экспертов, вышеперечисленные критерии соответствуют золотому сечению на 90 процентов. На второй позиции расположилась звезда Disney Зендея с результатом в 84 процента.
«Почти идеальная длина носа, но ее ноздри оказались немного шире», — прокомментировали специалисты.

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Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и жена принца Гарри Меган Маркл заняли третье и четвертые места с результатом в 83 процента. За ними последовала лауреат премии «Эмми» Джоди Комер, соотношение пропорций носа которой оценили в 80 процентов.

Кроме того, медики отметили певиц Тейлор Свифт, Дженнифер Лопес, а также актрис Мишель Киган и Приянку Чопру. При этом последней оказалась принцесса Уэльская Кэтрин. Ее результат составил 79 процентов.

Ранее редакторы The Sun назвали знаменитую женщину с самыми идеальными ягодицами.

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      Мария Винар
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