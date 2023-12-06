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21:40, 6 декабря 2023Ценности

Названа знаменитая женщина с самыми идеальными ягодицами

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Редакторы The Sun назвали знаменитую женщину с самыми идеальными ягодицами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты обратили внимание на исследование, проведенное учеными из университета Лома-Линды в Калифорнии. Организаторы попросили 1,1 тысяч участников рассмотреть восемь фото с изображением женских ягодиц. Выяснилось, что 44 процента респондентов сочли для себя привлекательным соотношение объема талии к объему бедер, равное 0,65. Под данную пропорцию подходят обладательницы узкой талии, которая лишь слегка расширяется к бедрам.

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Так, по мнению репортеров, под обновленные стандарты попадают ягодицы певицы Дженнифер Лопес. Кроме того, они упомянули поп-исполнительниц Кайли Миноуг и Бейонсе. Четвертое место заняла актриса Дженнифер Энистон. В свою очередь, на пятых и шестых разместились певица Рианна и телезвезда Ким Кардашьян, а на седьмых и восьмых — младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа Миддлтон и рэперша Ники Минаж.

В октябре редакторы австралийской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире в 2023 году. Так, первое место заняла 33-летняя австралийская актриса Марго Робби, появившаяся на обложке издания. Второе и третье места в рейтинге заняли футболистка Сэм Керр и певица Дельта Гудрем.

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      Мария Винар
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