Названа знаменитая женщина с самыми идеальными ягодицами

Редакторы The Sun назвали знаменитую женщину с самыми идеальными ягодицами. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Журналисты обратили внимание на исследование, проведенное учеными из университета Лома-Линды в Калифорнии. Организаторы попросили 1,1 тысяч участников рассмотреть восемь фото с изображением женских ягодиц. Выяснилось, что 44 процента респондентов сочли для себя привлекательным соотношение объема талии к объему бедер, равное 0,65. Под данную пропорцию подходят обладательницы узкой талии, которая лишь слегка расширяется к бедрам.

Так, по мнению репортеров, под обновленные стандарты попадают ягодицы певицы Дженнифер Лопес. Кроме того, они упомянули поп-исполнительниц Кайли Миноуг и Бейонсе. Четвертое место заняла актриса Дженнифер Энистон. В свою очередь, на пятых и шестых разместились певица Рианна и телезвезда Ким Кардашьян, а на седьмых и восьмых — младшая сестра Кейт Миддлтон Пиппа Миддлтон и рэперша Ники Минаж.

В октябре редакторы австралийской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире в 2023 году. Так, первое место заняла 33-летняя австралийская актриса Марго Робби, появившаяся на обложке издания. Второе и третье места в рейтинге заняли футболистка Сэм Керр и певица Дельта Гудрем.