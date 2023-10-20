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18:44, 20 октября 2023Ценности

Названа самая сексуальная женщина в мире

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Редакторы австралийской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире в 2023 году. Соответствующая информация появилась на сайте издания.

Как сообщает Daily Mail, первое место заняла 33-летняя австралийская актриса Марго Робби, появившаяся на обложке упомянутого издания. На размещенном фото звезда снялась в ярко-розовом блестящем наряде и с распущенными волосами.

Всего в список попали 100 женщин. Второе и третье места в рейтинге заняли футболистка Сэм Керр и певица Дельта Гудрем. Между тем на 18-ю строчку попала жена Канье Уэста Бьянка Ценсори, а на 48-м месте в списке оказалась американская актриса Николь Кидман.

В апреле самой сексуальной женщиной в мире по американской версии мужского журнала Maxim стала 35-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм. В интервью изданию Грэм заметила, что не видит ничего чересчур сексуального в своей фигуре.

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      Екатерина Ештокина
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