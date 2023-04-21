Названа самая сексуальная женщина 2023 года

Maxim назвал плюс-сайз-модель Эшли Грэм самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году

Редакторы американской версии мужского журнала Maxim назвали самых сексуальных женщин в мире в 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Первое место в рейтинге заняла 35-летняя плюс-сайз-модель Эшли Грэм, появившаяся на обложке упомянутого издания. На размещенном снимке знаменитость предстала в прозрачном белье телесного цвета и шелковом халате. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».

В интервью журналу Грэм заявила, что не видит ничего чересчур сексуального в своей фигуре. «В первый раз, когда я была на обложке Maxim, у меня не было детей, а теперь у меня их трое. Мое тело сильно изменилось после родов, и мне трудно принять его. Так что спасибо за оценку, Maxim!» — поблагодарила она.

Всего в список попали 100 женщин. За Грэм в рейтинге расположились актрисы Марго Робби, Ана де Арма, Самара Уивинг, Сабрина Карпентер и Сэди Синк.

В ноябре 2022 года редакторы журнала GQ назвали самых стильных знаменитостей. Первое место в рейтинге заняла супермодель Белла Хадид. По мнению экспертов, манекенщица одержала победу благодаря умению правильно носить мужскую одежду.