Названа самая стильная знаменитость в мире

GQ: супермодель Белла Хадид — самая стильная знаменитость в мире

Редакторы американской версии мужского журнала GQ назвали самую стильную знаменитость в мире. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, первое место заняла супермодель Белла Хадид. По мнению журналистов, манекенщица одержала победу благодаря умению правильно носить мужскую одежду. «Хадид носит мужскую одежду лучше, чем большинство мужчин. И при этом она может носить все, что угодно», — заявили они.

Кроме того, эксперты также отметили среди модных знаменитостей актрису Зендею, поп-исполнителя Джастина Бибера и актера Тимоти Шаламе. Особенно была выделена бизнесвумен Ким Кардашьян, которая появилась на ежегодном балу Met Gala в платье Мэрилин Монро.

В августе редакторы журналы Tatler назвали Кейт Миддлтон самой модной знаменитостью 2022 года. Она заняла первое место благодаря двум нарядам. Ей принесло победу ванильное платье-пальто бренда Emilia Wickstead, в котором она появилась на службе в соборе Святого Павла в июне 2022 года. Помимо него, эксперты отметили выход супруги принца Уильяма в белом платье в горох марки Alessandra Rich на скачках в Аскоте, дополненном широкополой шляпой и коричневыми туфлями на шпильке.