Названа самая модная знаменитость 2022 года

Tatler: Кейт Миддлтон — самая модная знаменитость 2022 года

Редакторы британской версии журнала Tatler назвали герцогиню Кембриджскую Кэтрин самой модной знаменитостью 2022 года. Соответствующий рейтинг появился на сайте издания.

Журналисты проанализировали яркие выходы звезд на красных ковровых дорожках различных премий и фестивалей, а также на публичных мероприятиях. Согласно материалу, всего в список попали 25 известных мужчин и женщин, а особое внимание заслужили те, чьи образы были вдохновлены модой 1980-х.

Так, Кейт Миддлтон заняла первое место благодаря двум нарядам. Ей принесло победу ванильное платье-пальто бренда Emilia Wickstead, в котором она появилась на службе в соборе Святого Павла в июне 2022 года. Помимо него, эксперты отметили выход супруги принца Уильяма в белом платье в горох марки Alessandra Rich на скачках в Аскоте, дополненное широкополой шляпой и коричневыми туфлями на шпильке.

Известно, что второе место в рейтинге заняла блогерша из Зимбабве Вимбай Масиива, а третье — модель Фрейя Аспиналл. Кроме того, в список модных знаменитостей попал сын дизайнера Виктории Бэкхем Ромео, принцесса Беатриса, а также актриса и звезда молодежного сериала «Половое воспитание» Симон Эшли.

В апреле звездная визажист Лаура Кей раскрыла секрет идеального внешнего вида Кейт Миддлтон. Британка объяснила, что герцогиня Кембриджская придерживается нескольких главных правил при создании образа. Миддлтон всегда появляется на публике с укладкой, выполненной феном, а в макияже предпочитает использовать бронзовые и медные оттенки и делать акцент на четко очерченные брови и легкое сияние на губах.