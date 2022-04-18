Звездная визажистка раскрыла секрет идеального внешнего вида Кейт Миддлтон

Визажистка Лаура Кей объяснила, что Кейт Миддлтон предпочитает бронзовые оттенки в макияже

Звездная визажистка Лаура Кей раскрыла секрет идеального внешнего вида Кейт Миддлтон. Своим мнением она поделилась с изданием Express.UK.

Британка объяснила, что герцогиня Кембриджская придерживается нескольких главных правил при создании образа. Так, например, она всегда появляется на публике с укладкой, выполненной феном. Однако Кей заметила, что во время тура по странам Карибского бассейна прическа супруги принца Уильяма отличалась от привычной. Королевской особе сделали менее объемные локоны, которые не закрывали ее лицо. «Этот способ помогает удерживать волосы в правильном положении в условиях высокой влажности», — уточнила эксперт.

Что касается макияжа, по словам Кей, Миддлтон предпочитает бронзовые и медные оттенки, придающие лицу свежесть и легкий загар. Кроме того, герцогиня всегда делает акцент на густо очерченные брови и легкое сияние на губах. «В целом ее макияж обычно очень простой и соответствует ее фирменному стилю», — высказалась в заключение визажистка.

Ранее в январе эксперты раскрыли секреты, благодаря которым герцогиня Кембриджская выглядит моложе своего возраста. Оказалось, что Миддлтон со студенческих времен всегда расчесывает брови, пользуется аккуратными накладными ресницами и наносит мерцающие тени. Кроме того, королевская особа занимается йогой и кроссфитом, чтобы держать себя в тонусе и идеальной форме.