Раскрыты секреты молодости отметившей 40-летие Кейт Миддлтон

Специалисты раскрыли секреты, благодаря которым герцогиня Кембриджская Кэтрин выглядит моложе своего возраста. Соответствующий материал публикует The Sun.

Так, например, редактор отдела красоты Шивон О'Коннор (Siobhan O’Connor) отметила, что недавно отметившая 40-летие жена принца Уильяма отказалась от подводки для глаз, которой часто пользовалась в студенческие годы. «Время от времени Кейт расчесывает брови, чтобы сделать их пушистыми, пользуется аккуратными накладными ресницами и наносит мерцающие тени, чтобы подчеркнуть глаза. Поэтому она сейчас выглядит моложе, чем когда-либо», — отметила эксперт.

Личный тренер знаменитости Тай Бреннанд (Ty Brennand) подчеркнул, что фигура Кейт Миддлтон является одной из самых привлекательных. По его словам, Миддлтон тренируется каждый день. Она является членом элитного фитнес-клуба Harbour Club в Челси, годовой абонемент которого в сумме составляет 5780 фунтов стерлингов почти (590 тысяч рублей). Известно, что герцогиня любит заниматься йогой и кроссфитом, а также увлекается теннисом и катанием на лыжах.

Согласно материалу, по утрам герцогиня предпочитает употреблять смузи, сырую пищу, блюда с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка, однако иногда позволяет себе пиццу и карри.

Перед свадьбой, а также после рождения принца Джорджа и принцессы Шарлотты Миддлтон, предположительно, села на диету Дюкана, популярную среди моделей и звезд шоу-бизнеса. Она включает в себя постные белки, цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты. Отмечается, что Миддлтон также любит севиче — сырую рыбу, маринованную в цитрусовом соке — и суши.

Еще одним важным фактором, благодаря которому жена принца Уильяма выглядит моложе своих лет, является тщательный уход за кожей лица. Доктор лондонской стоматологической клиники The Lovely Clinic Юан Маккиннон (Euan MacKinnon) подчеркнул, что кожа Кэтрин «действительно светится», потому что она регулярно пользуется солнцезащитным кремом.

Специалист предположил, что она использует медицинские уходовые средства с содержанием ретинола, который помогает ускорить процесс обновления клеток кожи и предотвращает появление морщин.

В свою очередь, редактор отдела моды Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) заявила, что стиль герцогини также помогает ей молодо выглядеть. По словам эксперта, Миддлтон не гонится за модными тенденциями и отдает предпочтение одежде, которая выгодно подчеркивает ее фигуру.

Наконец, знаменитый парикмахер и основатель салона Salon64 Рики Уолтерс (Ricky Walters) отметил, что Кейт Миддлтон тщательно планирует любые изменения своей прически со своим личным мастером. В частности, она регулярно подкрашивает седые пряди и обновляет кончики волос для поддержания их здорового вида.