«Союзмультфильм» потребовал 2,5 миллиона рублей с российских супермаркетов

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал пять исковых заявлений от киностудии «Союзмультфильм» к торговым сетям «Перекресток», «Седьмой континент» и «Вегат Плюс», а также к производителю мороженого, компании «Альтервест XXI век». Соответствующие документы опубликованы на сайте суда.

Студия требует взыскать с компаний в общей сложности 2,5 миллиона рублей. К «Перекрестку» и «Вегат Плюс» подано два иска (по 500 тысяч рублей каждый), к «Седьмому континенту» — один. «Альтервест XXI век» указана третьим лицом во всех заявлениях.

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Как сообщает РИА Новости, претензии «Союзмультфильма» могут быть связаны с продажей в супермаркетах мороженого «Деревня Простоквашино». В декабре 2016-го Роспатент отменил регистрацию товарных знаков «Альтервеста» с изображениями персонажей мультфильмов про Простоквашино. Права на трилогию «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино» принадлежат киностудии.

6 февраля правление «Союзмультфильма» возглавила бывший генеральный директор холдинга «СТС Медиа» Юлиана Слащева.