Danone согласился заплатить «Союзмультфильму» за кота Матроскина

Компания Danone готова заключить с «Союзмультфильмом» соглашение, согласно которому производитель молочной продукции будет выплачивать киностудии авторские отчисления за использование образов героев советского мультфильма «Трое из Простоквашино». Об этом заявил министр культуры Владимир Мединский, отвечая на вопрос RNS в понедельник, 23 января.

«Насколько я знаю, Danone готов или уже заключил соглашение с "Союзмультфильмом", — сообщил Мединский, отвечая на вопрос RNS. — Там будут какие-то авторские выплачивать — мы надеемся, что все будет позитивно, Danone заплатит».

В Danone эту информацию комментировать отказались.

В июне 2016 года студия пыталась получить компенсацию за использование персонажей мультфильмов «Трое из Простоквашино» от компании Danone, выпускающей линию молочных продуктов «Простоквашино». В самой компании тогда заявили, что права на бренд приобретены законно у Эдуарда Успенского, написавшего литературный первоисточник.

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Тогда же Владимир Мединский выразил недовольство в связи с тем, что компания Danone использует бренд «Простоквашино», не делая прямых отчислений «Союзмультфильму».

В России французская компания работает с 1992 года. Объем инвестиций Danone с момента начала деятельности в России достиг 1,8 миллиарда долларов. В группу входят 20 заводов, на которых выпускается продукция под брендами Danone, «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино» и другие.

Студия выпустила три короткометражные ленты из серии «Трое из Простоквашино» в 1978-1984 годах.