«Союзмультфильм» договорился с Danone о финансировании «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» договорилась с компанией Danone о финансировании продолжения серии «Трое из Простоквашино». Об этом в четверг, 1 июня, сообщила Rambler News Service председатель правления студии Юлиана Слащева.

«"Союзмультфильм" договорился с Danone, подписание — вопрос сегодняшнего дня», — сказала она.

В январе министр культуры России Владимир Мединский объявил, что Danone согласился выплачивать «Союзмультфильму» отчисления за использование образов персонажей «Трое из Простоквашино» в своей продукции.

О планах снять продолжение «Троих из Простоквашино» в «Союзмультфильме» рассказали в декабре 2016 года. Писатель Эдуард Успенский, по произведениям которого созданы ленты о Простоквашино, согласился написать сценарий.

Анимационная трилогия «Трое из Простоквашино» была выпущена в 1978-1984 годах.