Danone предложили профинансировать продолжение «Простоквашино»

Киностудия «Союзмультфильм» ведет переговоры с компанией Danone о финансировании продолжения серии «Трое из Простоквашино». Об этом в среду, 22 февраля, сообщил министр культуры России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Для того, чтобы снять мультфильм, нужны деньги, сценарий и творческий коллектив. Я знаю, что сейчас ведутся переговоры "Союзмультфильма" с компанией Danone, которая готова софинансировать продолжение», — отметил Мединский.

По его словам, соглашение должно было быть заключено в конце 2016 года, но переговоры затянулись. «Надеюсь, в ближайшее время они его подпишут», — подчеркнул министр.

В январе Мединский объявил, что Danone согласился выплачивать «Союзмультфильму» отчисления за использование образов персонажей «Трое из Простоквашино». Студия пыталась получить с компании компенсацию с июня 2016 года.

В декабре 2016-го исполняющий обязанности директора «Союзмультфильма» Глеб Давыдов рассказал о планах студии снять продолжение «Троих из Простоквашино», а также сиквелы мультфильмов «Малыш и Карлсон», «Карлсон вернулся» и «Котенок с улицы Лизюкова». Писатель Эдуард Успенский, по произведениям которого созданы ленты о Простоквашино, заявил, что согласен написать сценарий для нового мультика либо передать это право другим специалистам, сообщила Национальная служба новостей (НСН).

Три короткометражных мультфильма о Простоквашино «Союзмультфильм» снял в 1978-1984 годах. В серию входят мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».