Культура
 

Объявлена программа 39-го ММКФ

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Организаторы опубликовали программу 39-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Пресс-релиз опубликован на сайте смотра в четверг, 1 июня.

В основном конкурсе ММКФ заявлены 11 фильмов: «Хохлатый ибис», «Преисподняя», «Селфи», «Симфония для Аны», «Звездачи», «Апрельский сон длиной в три года», «Обычный человек», «Лучший из миров», «Прыжок в воду», «Карп замороженный» и «Купи меня».

В жюри основного конкурса войдут финский режиссер Йорн Йохан Доннер, испанский режиссер Альберт Серра, иранский режиссер Реза Миркарими, а также итальянская актриса Орнелла Мути.

Помимо основного конкурса заявлены также конкурс документального кино и короткого метра, а также внеконкурсные программы, например, «Эйфория окраины», «Фильмы, которых здесь не было», «Время женщин», «Русский след» и «Поколение #выбирает».

Также будут представлены два сектора, в которые войдут картины, посвященные истории и современности Южной Кореи и КНДР.

Московский международный фестиваль в 2017 году состоится с 22 по 29 июня.

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