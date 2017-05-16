Минкульт сократит господдержку игрового кино

Министерство культуры России сократит государственную поддержку игровых кинопроектов до 40 картин. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства во вторник, 16 мая.

Новое соглашение между Минкультом и Фондом кино также ужесточает правила распределения господдержки. При финансировании авторских фильмов министерство будет отдавать преимущество экранизациям классики, военно-историческим лентам, картинам о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом, «фильмам об истории успеха, способным вдохновить» и «фильмам социально-нравственной проблематики».

Помимо этого, максимальная сумма субсидий, выдаваемых режиссеру для создания дебютной ленты, снизилась более чем в 1,5 раза — с 25 миллионов рублей до 15 миллионов. Отмечается, что поддержка авторских и детских фильмов осталась без изменений.

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Общий бюджет, который министерство выделило в 2017-м году на кинопроизводство, не разглашается.

По информации издания, за последние годы объем поддержки кинематографа государством снижался. В 2013-м Минкульт выделил на него более трех миллиардов рублей, а в 2016-м — 1,97 миллиарда.

12 апреля министр культуры Владимир Мединский предложил новые критерии эффективности кинокомпаний, получающих господдержку. Одно из требований состояло в том, что в кинозал должно прийти как минимум по одному зрителю на каждые 100 рублей, выделенные государственным Фондом кино.