Минкульт и Фонд кино договорились о субсидиях на отечественные фильмы 2017 года

Министерство культуры России и Фонд кино достигли «принципиальных договоренностей» по вопросу выделения субсидий на российские фильмы в 2017 году. Об этом Rambler News Service сообщили в пресс-службе Минкульта.

«Соглашение еще не подписано, так как остаются необходимые формальности, связанные с заполнением документов, в том числе в системе "Электронный бюджет". Надеемся, что сможем объявить о подписании в течение нескольких дней», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что министерство передало в Фонд кино документ, согласно которому на поддержку отечественного кинематографа будут выделены субсидии в размере четырех миллиардов рублей.

12 апреля министр культуры Владимир Мединский предложил новые критерии эффективности кинокомпаний, которым выделяются бюджетные средства на производство фильмов. Одно из требований состояло в том, что в кинозал должно прийти как минимум по одному зрителю на каждые 100 рублей, выделенные государственным Фондом кино.