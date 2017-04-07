Минкульт «кинофицирует» цирки для показа исключительно российских фильмов

Министерство культуры России собирается «кинофицировать» 24 российских цирка для показа в них только отечественных лент. Об этом руководитель ведомства Владимир Мединский сообщил на заседании Минкульта в пятницу, 7 апреля, передает ТАСС.

По словам главы министерства, фильмы в цирках должны быть ориентированы преимущественно на детскую и подростковую аудиторию. Демонстрироваться они будут бесплатно.

«Пока реализация этой программы идет достаточно вяло», — подчеркнул Мединский. Он призвал принять дополнительные меры, чтобы «дети имели возможность посмотреть хорошее кино».

Министр также отметил, что в 2016 году в прокат вышло 156 российских лент, тогда как пять лет назад в стране «выходило 80 фильмов в год». Мединский предложил увеличить долю отечественного кино в прокате.