На Украине запретили российский сериал «Понаехали тут» из-за «унижения нации»

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) аннулировало прокатное свидетельство и отменило госрегистрацию российского телесериала «Понаехали тут» режиссера Юрия Павлова. Агентство обнаружило в фильме материалы, «направленные на унижение нации и выказывание неуважения к национальным и религиозным святыням», сообщила пресс-служба Госкино в Facebook.

Представители организации отметили, что к ним поступили многочисленные жалобы на демонстрацию сериала в эфире телеканала «Украина». Решение запретить сериал было принято на основе выводов экспертной комиссии.

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«Понаехали тут» — мелодраматический сериал 2011 года с Марией Голубкиной («Ребро Адама»), Евгенией Крегжде («Географ глобус пропил»), Анатолием Лобоцким («Поп») и Игорем Новоселовым (сериал «Морпехи»). В нем рассказывается о женщине, приехавшей много лет назад из провинции в Москву. В родном городе она знакомится со своей племянницей и решает забрать ее в столицу.

В феврале датская организация защиты свободы слова Freemuse опубликовала ежегодный отчет о нарушениях прав художников. Украина возглавила список стран с худшими показателями свободы творчества.

Киев после насильственной смены власти в начале 2014-го неоднократно принимал меры, защищающие информационное поле страны от российской продукции. В январе на Украине отменили государственную регистрацию российских сериалов «Человеческий фактор» и «Отель "Элеон"». В декабре 2016-го Госкино запретило драму «Старшая сестра». В ноябре регистрацию потеряли сразу семь сериалов.