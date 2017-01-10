На Украине запретили российский сериал «Отель "Элеон"»

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) отказало регистрировать российский сериал «Отель "Элеон"». Об этом сообщается на сайте организации во вторник, 10 января.

Комедии режиссеров Антона Федотова и Антона Маслова также не выдали государственное удостоверение на право ее распространения и демонстрирования на территории страны. В заявлении агентства отмечается, что это было сделано на основании закона «О кинематографии». В соответствии с ним к показу на территории Украины запрещены все российские фильмы, впервые обнародованные после 1 января 2014 года.

Материалы по теме Finita la «Каменская» О запрете российских фильмов и сериалов на Украине Книжные черви Кто на Украине выиграет от запрета российских книг

Представители Госкино добавили, что сериал не содержит «популяризации или пропаганды органов государства-агрессора».

«Отель "Элеон"» — продолжение комедийного телесериала «Кухня». В нем рассказывается о буднях сотрудников отеля и располагающегося в нем ресторана.

Ранее в январе на Украине отменили государственную регистрацию российского сериала «Человеческий фактор». В декабре 2016 года Госкино запретило драму «Старшая сестра». В ноябре регистрацию потеряли сразу семь сериалов.

Киев после насильственной смены власти в начале 2014-го неоднократно принимал меры, защищающие информационное поле страны от российской продукции. С августа того же года на Украине были запрещены более 400 российских картин, среди которых сериалы «Неприкасаемая» и «Ладога».